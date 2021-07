Poolpriser på spannmål sjunker

Den höga skörden i hela Europa i kombination med låg efterfrågan har pressat ner spannmålspriserna och därmed även Lantmännens poolpriser. Enligt Mikael Jeppsson, chef för Handel på Lantmännen Lantbruk, överraskades många spannmålshandlare av den höga skörden.

- Många hade spekulerat i lägre avkastning, bland annat på grund av höga gödselpriser. Istället fick vi den näst största avkastningen genom tiderna på vete. Bara 2008 var större, säger han i en kommentar.



Alla presenterade priser i pool 1 är en bra bit lägre än förra året. Årets kvarnvetepris är cirka 45 procent lägre än förra året och maltkornspriset föll med nästan 50 procent. Poolpriset för oljeväxter standard är 35 procent lägre i år. Foderhavre fick ett pris på 680 kronor per ton i östra Sverige i år och priset förra året var 1170 kronor per ton. Situationen påminner om 2008 då rekordskörden gjorde att spannmålspriserna sjönk jämfört med året innan. Undantaget var oljeväxter vars poolpriser var cirka 40 procent högre än 2007. Även priserna på matärt och lin var högre.



Årets höga avkastningar pressade priserna under skördeperioden och många lantbrukare i Europa hade dessutom överlagrat spannmål från förra året som levererades tillsammans med årets skörd. Det blev ont om lagerutrymme och tillsammans med svag efterfrågan gick priserna ned.



Utbetalning av poolpriserna sker under vecka 50. Tove Nilsson