Poolpriser över snittet

Stora skördar i EU och övriga världen samt större lager har lett till en pressad spannmålsmarknad med sjunkande priser.

Men genom tidiga försäljningar är Lantmännen Lantbruks poolpriser över den genomsnittliga nivån för det dagliga priset.För kvarnvete i Skåne betalas exempelvis 1 430 kronor per ton. Det kan jämföras med priset under skördeperioden, som var 100-150 kronor lägre per ton, enligt ett pressmeddelande.Poolpriserna beror på hur väl Lantmännen Lantbruk lyckats med handeln och riskhanteringen av spannmål under perioden. Den huvudsakliga försäljningsperioden sträcker sig mellan juni och oktober.Slutbetalning till de lantbrukare som tecknat poolavtal sker under vecka 50.