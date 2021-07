Polo tog hem segern

I samband med en ceremoni i New York utsågs Volkswagen Polo till World Car of the Year. Det är för andra året i rad som Volkswagen tar hem den titeln. Säkerhet, design, last- och köregenskaper gjorde Polo till vinnaren.

Med i toppstriden i år var Mercedes E-klass och Toyota Prius.



Utmärkelsen mottogs i New York City i slutet av förra veckan av Walter de Silva, som är designchef för Volkswagen-koncernen.



Juryn består av 59 biljournalister från 25 länder.



Vinnare, Wold Car of the Year

2010: Volkswagen Polo

2009: Volkswagen Golf

2008: Mazda2ATL.nu