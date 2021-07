Politisk styrning löser inte EU:s mjölkkris

Det var under hösten 2009, i slutfasen av den

extremt dåliga marknadssituationen för den europeiska mjölksektorn, som dåvarande jordbrukskommissionären Marianne Fischer Boel tillsatte gruppen. Den har övergripande analyserat följande områden:

* Kontraktsförhållanden mellan mjölkföretag och mejerier

* Mjölkföretagens förhandlingskraft

* Interprofessionella organisationer

* Transparens i mejerimarknaden

* Marknadsinstrument och futures

* Märkningsregler och standarder

* Innovation och forskning



Svensk Mjölk anser att gruppens rekommendationer i stort sett är acceptabla och de skulle inte innebära några stora förändringar för svenska mjölkföretag.



Men arbetet är inte klart. Ministerrådet med jordbruksministrarna och EU-parlamentet ska komma med synpunkter på rapporten. Även nuvarande jordbrukskommissionären

Dacian Ciolos ska analysera rekommendationerna och återkomma med förslag till ändrad lagstiftning.

För svensk del har det bland annat varit viktigt att lyfta fram hur de svenska kooperativa mejeriföreningarna fungerar och att ge dem som exempel på hur relationer mellan mjölkföretagare och mejeriföreningar kan ge inflytande och skapa utväxling för ägarna. Det fanns idéer om att kontrakt mellan mejeriföretag och mjölkföretagen skulle vara obligatoriska genom lagstiftning. Där skulle också avräkningspris eller prismodell anges. Rekommendationen är nu att den ska vara frivillig.



Det är bra att gruppen har mjukat upp detta eftersom det är omöjligt att sia om framtida priser, vilket hade kunnat leda till både sämre eller bättre utfall för mjölkföretagen än det som anges i kontraktet. Rekommendationerna när det gäller marknadsinstrument, till exempel intervention och exportbidrag, är också positiva.



Det finns inga förslag på nya politiska styrinstrument som lagts fram i rapporten. När det gäller ursprungsmärkning anser gruppen att kommissionen ska se vidare på möjligheter att ha obligatorisk eller frivillig ursprungsmärkning. Från Svensk Mjölks sida vill vi ha en frivillig ursprungsmärkning. Den kan vara mer effektiv och ge större utrymme för marknaden att uttrycka detta än om det blir en fast lagstiftning.



När vi tittar i backspegeln hade kommissionen de verktyg som var rimliga i den extrema kris som mjölksektorn befann sig i 2009. Att i nuläget gå in och skapa nya former av politisk styrning av marknaden är att gå i fel riktning. Svensk Mjölk hoppas att den fortsatta processen ska vara konstruktiv och att jordbrukskommissionär Ciolos kommer att fortsätta en politik som i denna del ska vara mer marknads­orienterad.



Jonas Carlberg

chef för Mjölkpolitik på Svensk Mjölk