Polisens försäljning av hästar inget för JO

36 islandshästar och fyra föl såldes vid polisens auktion i Skåne. Hästarna hade då varit omhändertagna i ett par månader eftersom paret på vars gård de fanns hade vanskött dem.



Enligt säljarna på Island, den isländske exportören samt speditionsfirman i Sverige har polisen hanterat hela affären minst sagt klantigt.



Ingen av dem har fått betalt av det svenska paret och enligt Ingmar Ingstad på den svenska speditionsfirman Ingstad & Co sitter de isländska säljarna fortfarande med ägarbevis på hästarna trots att nya sådana har utfärdats av Svenska islandshästförbundet till dem som köpte hästar vid polisens auktion.

- Polisen skulle givetvis ha förvissat sig om ägandeskapsförhållandet innan auktionen hölls, säger Ingmar Ingstad.



Ingstad & Co valde för två veckor sedan att JO-anmäla polisen i Skåne. I anmälan nämns att företaget ligger ute med 219?305 kronor. Kostnaderna rör veterinäravgifter, tull, frakt i Sverige och inte minst förskotterad moms för 24 av de 36 hästarna. I onsdags beslutade JO att inte utreda anmälan och avsluta ärendet.



Nästa steg kan bli att Ingstad & Co polisanmäler polisen.

- Jag ska kontakta vår advokat. Vi vill ha upprättelse och inte förlora några pengar, säger Ingmar Ingstad.



Enligt honom visste polisen innan auktionen ägde rum att hästarna inte var betalda och att både den isländska exportören och speditionsfirman i Sverige hade ekonomiska krav.

- Det är mer än jag känner till, säger Bertil Mårtensson, chef för polisens rättsenhet i Malmö.



Han håller fast vid att polisen bara har verkställt länsstyrelsens beslut om omhändertagande. Om något fel har begåtts får den som anser sig ha lidit skada kräva skadestånd.

- Det är bara att skriva till Rikspolisstyrelsen eller till oss i Skåne. Beskriv bakgrunden och varför man anser sig ha lidit skada. Om vi är ersättningsskyldiga så är allt frid och fröjd, om skadan inte är styrkt och det blir nej till skadestånd återstår att stämma oss i domstol i ett civilmål.Jan Olsson