Plus för mjölk, minus för kött

Bolagets köttintäkter sjönk med 31 procent i svenska kronor under den senaste tolvmånadersperioden fram till och med juni.

Under samma period sjönk det lokala köttpriser med cirka 10 procent, framgår det av rapporten.Minskningen beror till största delen på omstruktureringen av 2012 års djurbesättning, vilket ledde till att köttförsäljningens andel av djurhållningens intäkter tillfälligt steg i samband med att icke-lönsamma djur slaktades.Agrokultura undersöker olika sätt att öka effektiviteten i köttförsäljningen och har som mål att dess intäkter ska uppgå till 20–25 procent av djurhållningens intäkter jämfört med dagens 13 procent.Bolaget, som bedriver jordbruksverksamhet i Ryssland och Ukraina, ökade samtidigt genomsnittliga mjölkproduktionen per mjölkko med 4 procent till 531 liter per ko per månad, jämfört med samma period förra året.Den totala produktionen sjönk, till följd av en minskad djurbesättning, med 7,7 procent till 945 000 liter per månad jämfört med 2013.Intäkterna ökade ändå med 11,6 procent jämfört med samma period 2013. Snittpriset exklusive moms uppgick till 3,9 kronor per liter.Agrokulturas ryska djurhållningsverksamhet bestod vid halvårsskiftet av cirka 5 000 djur, varav 1 800 mjölkkor, 500 sinkor, 2 150 kvigor samt 550 tjurar, kalvar och köttdjur, enligt rapporten.– Prisläget är fortsatt starkt med priser i lokal valuta som har ökat med 36 procent jämfört med föregående år. Det goda arbetet att öka produktiviteten per ko fortsätter. En stor del av foderskörden har framgångsrikt genomförts med goda resultat. Vi tittar nu på sätt att göra utvalda investeringar i maskiner och öka plantering av lusern med det slutliga målet att göra verksamheten självförsörjande av foder och därmed förbättra lönsamheten, säger vd Stephen Pickup i en kommentar.