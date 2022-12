Plog för kollagring ska öka skörden

Studier som gjorts vid forskningsinstitutet ZALF i Leibniz i Österrike visar att mycket av den kolrika humusen blir kvar i marken under en längre tid. Om metoden används under flera år byggs mer och mer mull upp i jorden, kol lagras in, odlingsjorden mår bättre och skördarna ökar.

Efter det statsfinanserierade forskningsprojektet är över räknar Lemken med att plogen ska gå att köpa 2024.

Lemken anser att plogen öppnar upp för handel med certifikat för kolinlagring och minskar risken för att drabbas av eventuella framtida koldioxidskatter.