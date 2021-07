Plockepinn i skogen

HUDIKSVALL ATL

Översnöat skördat virke, som skotarförarna inte upptäckte i den första omgången, ska bärgas och det ger betydande fördyringar.

- Det handlar för vår del om flera hundra kubikmeter som tinar fram, bedömer Martin Karlsson, produktionsledare för Holmens Hudiksvallskontor.



Taktiken är att vänta tills allt tinat fram trots att timmer kan klassas ned till massaved. Stockarna börjar blåfärgas när det blir plusgrader på nätterna.



Många gånger finns heller inget alternativ till att vänta. Skogsvägarna kan vara ej farbara på grund av tjällossning.

- Markägarna ska inte drabbas, lovar Martin Karlsson.

- De får betalt för timmer även om det blivit massaved av det.



För Mellanskog är problemet detsamma mellan Gävle och upp emot Medelpad. Ej bärgat virke börjar tina fram.

- Men problemet gäller enbart kuststräckan. Inåt i landet har snömängderna varit normala, konstaterar Mikael Jonsson, ställföreträdande regionchef i Mellanskog nord.



Det blir denna vår och försommar åtskilligt med "plockepinn" även för Mellanskogs skotarförare.

- Vi kompenserar markägarna från fall till fall.



Extrakörandet tar tid, volymerna blir ändå måttliga i jämförelse med normal skotning.

- Skogsägarna vill ha ut varje pinne och vi ska städa efter oss.



En modell med arbetslag med skördare och skotare har enligt Mikael Jonsson gett ett bra resultat för att effektivt bärga virke, men den gångna vintern var extrem. Enligt uppgift föll över tre meter snö i exempelvis Gävle.



Uppstädningen krävs även för att hålla granbarkborrarna i schack. Det får generellt lämnas högst fem kubikmeter barrved per hektar.



Varken Martin Karlsson eller Mikael Jonsson vill sätta något prislapp på vad "plockepinnet" beräknas kosta.

Inte bara snön, utan även kylan, fördyrade Mellanskogs och andras avverkningar under vintern.

- Vi förlorade ordentligt i produktion. Ett problem under den stränga kylan under januari och februari var att kranarmar helt enkelt gick av, berättar Mikael Jonsson. Sverker Söderström