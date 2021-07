Plantlök minskar ogräsproblemen

Företaget Åhus-Grönt på Hornagård söder om Kristianstad använder i dag plantlök över hela sin lökareal på 90 hektar.

- Det har vi gjort sedan 2003. Vi tjänar in en hel månad på ogräset, berättar Patrik Olofsson som driver Åhus-Grönt tillsammans med kompanjonen Per Johansson.



Löken sås i torvkuber i växthus. I varje kub sås fem frön och när löken vuxit sig cirka 7-8 centimeter hög planteras hela kuben ut med hjälp av en vanlig planteringsmaskin.

- Kostnaderna ökar förstås, kanske med 15 000 till 20 000 kronor per hektar.





Fördelar

Två företag

Johan Ascard, Jordbruksverkets rådgivare inom ekologisk odling av grönsaker, ser bara fördelar med plantlöken, trots ökade kostnader.- Det är ingen utopi. Löken får en flygande start och man slipper hela den kritiska perioden med ogräs i uppkomststadiet.Plantlök är vanlig i den ekologiska odlingen och den högre kostnaden kompenseras då av ett högre pris på produkterna. Försök med plantlök i konventionell odling har gjorts tidigare men då har tekniken inte kunnat konkurrera med kemiskt växtskydd. När nu ogräspreparat som Totril på sikt försvinner kommer saken i ett annat ljus.Enligt Johan Ascard uppvägs plantkostnaderna av säkrare etablering och högre skörd. Problem med sprutskador under etableringen försvinner liksom risken att selektera fram herbicidresistenta ogräs. Risken för angrepp av lökbladmögel kan minska eftersom plantorna hunnit växa klart innan angreppen kommer.Stötestenen för plantlöken är dock plantförsörjningen. Åhus-Grönt har en växthusyta på 30 000 kvadratmeter och har fullt upp med att förse både det egna företaget samt Bjud Grönsaker i Vellinge med plantor. Om allt fler odlare behöver plantlök så blir det i dagsläget problem.- Vi är i stort sett bara två företag som drar upp plantor i större skala. Om alla vill planera lök så vill alla göra det vid ett och samma tillfälle och då är växthusen fulla av isbergsplantor och broccoliplantor, säger Patrik Olofsson.Han understryker även att plantlök innebär en helt annan odlingsteknik är den sådda löken. Det krävs en del erfarenhet för ett bra resultat.- Det är inte bara att köpa en planteringsmaskin och börja plantera. Vi har planterat i 20 år.Marianne Persson