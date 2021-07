Plantbristen ger miljardförluster

Det är stor brist på, framför allt, förädlade granplantor i södra Sverige. Men det behöver inte vara ett problem. Med relativt enkla medel skulle det svenska skogsbruket kunna bota bristen och tjäna miljarder i framtiden, menar Bo Karlsson på Skogforsk.

- De senaste åren har vi satt runt 200 miljoner granplantor per år i Sverige. Av dem är knappt 50 procent förädlade. Jag brukar säga att bara varannan markägare i Götaland får förädlade plantor, eftersom vi inte har tillräcklig försörjning.



Vad beror det på?

- Vi har varit för dåliga på att bygga upp en beredskap med förädlat frö. Man anlade inte tillräckligt många fröplantager på 80-talet och kom i gång för sent med tredje omgångens plantager på tjugohundratalet. De ger inte skörd förrän om 15, 20 år.





Växer bättre

Annorlunda i jordbruket

Dagens fröplantager ger ett material som växer mellan 10 och 15 procent bättre, med bibehållna kvalitetsegenskaper, berättar Bo Karlsson. I dag avverkas det ungefär 100 miljoner kubikmeter per år i Sverige. Om vi kunde öka avverkningen med 10 procent skulle det betyda mycket stora pengar.- I dag är väl ett rimligt rotnetto omkring 220 kronor. Om man multiplicerar det med 10 miljoner skogskubikmeter får du 2,2 miljarder kronor. Sätter man in det i industriledet är varje kubikmeter värd ungefär 800 kronor. Det är väldigt stora pengar det handlar om till en väldigt liten insats. Förädling kostar i nominella belopp ungefär 65 öre per kubikmeter.Eftersom det inte finns tillräckligt med plantmaterial i Sverige finns möjligheter att ta in förädlat material från Östeuropa, om de har något över att sälja till oss, men Bo Karlsson tror att det finns bättre sätt.- Ett betydligt snabbare sätt att minska bristen vore att göra sticklingar. Då skulle man dessutom få ett bättre förädlat material eftersom man får plantor som ligger i forskningens förädlingsfront. Det materialet är minst 10 procent bättre än det man får från fröplantagerna i dag.Bo Karlsson påpekar att man i jordbrukssammanhang slänger sig över ett utsäde som bara är en procent bättre. Det betyder mycket för deras netto.- Med det allra bästa förädlingsmaterialet skulle man kunna komma upp i 30 procents bättre tillväxt. Ska du få den vinsten från fröplantager får du kanske vänta i 40 år, så om du väljer det allra bästa materialet kan du ligga 40 år före din tid. För att göra det plantmaterialet tillgängligt för skogsägare krävs satsningar på plantproduktionssidan. Härje Rolfsson