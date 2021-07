Planering av vägar ska gå snabbare

I dag tar det upp till nio år att planera ett tåg- eller järnvägsbygge. Enkla byggen, som till exempel en bussficka längs en landsväg, kan ta tre år.



Det är alldeles för lång tid, anser en kommitté i vilken alla riksdagspartier har deltagit. Utredarna har kommit fram till att processen måste samordnas och i vissa fall förenklas.





Lättare att påverka

Lägre kostnader

Möjligheterna att påverka måste också bli bättre. Dessutom bör fastighetsägare som av en eller annan anledning tvingas sälja sitt hus under processens gång, kunna få sitt hus inlöst av staten.I många fall är det i dag dubbla processer och prövningar vid planeringen av stora byggen. För den som vill komma med synpunkter eller kanske överklaga beslut är det svårt att se hur och när man kan påverka, enligt utredningens ordförande Bo Bylund.Därför ska samverkan mellan Trafikverket och kommunerna förbättras och beslutsprocesserna samordnas.Enligt kommittén leder förslagen till att planeringsprocessen tar ett till två år kortare tid och att planeringskostnaderna för staten minskar med uppemot 200 miljoner kronor per år.-Vi behöver finna former för hur vi kan få mer infrastruktur för pengarna. Detta är därför en viktig utredning som jag vet att många har väntat på, sa infrastrukturminister Åsa Torstensson i samband med att förslagen presenterades. Birgitta Sennerdal