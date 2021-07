Planerad nystart för Doroteasågen

Sågens ägare Ivan Burlak hade vid besöket sin 22-årige son Alexej med sig. Tanken är att han ska ha ansvar för produktionen på plats, skriver tidningen.



Ivan Burlak köpte sågen i vintras av konkursförvaltaren. Priset var 130 000 kronor. Nu räknar han med en försiktig produktionsstart med en produktion på 3000 kubikmeter under 2011. Målet är en årsproduktion på 6000-7000 kubikmeter.



Ivan Burlak har hyrt in två personer som ska hjälpa till att få i gång sågen. Han hoppas på provsågning efter semestern.

- Elen, vattnet och pumparna måste också kopplas in och testköras. Och så hoppas jag att det finns 500-1000 kubikmeter klentimmer att köpa i Dorotea-området, säger han till Västerbottens-Kuriren.ATL.nu