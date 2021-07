Planer på flisimport förvånar

Det är sedan flera år förbjudet att föra in träflis från Kanada till Sverige och Europa, endast pellets som är processad under högt tryck och värme är undantaget enligt Jordbruksverket. Det rapporterar Östersunds-Posten.



Energibolaget Jämtkraft har planer på att importera träflis från Kanada eller att ta hem flisade gummiträd från Liberia, eftersom de menar att priset på den lokala flisen är för högt.

Till ÖP säger Jämtkrafts bränslechef Jonas Vestun att de är medvetna om att det krävs sundhetscertifikat och att virket värmebehandlas.



Jämtkraft har pratat med en importör på Averöy på norska västkusten som tar in lönnflis från Kanada för att göra pellets. Alternativet är att Vattenfall levererar flisade gummiträd från Liberia.

Han ser inga risker om det görs enligt regelboken.

- Men personligen kan jag känna en oro. Speciellt som Portugal har fått in den här nematoden, säger Jonas Vestun till ÖP.



Skogsägarna Norrskogs biobränslechef Anders Lindberg är förvånad över Jämtkrafts importplaner, och menar att importen kostar och att Jämtkraft lär bli varse om det. ATL.nu