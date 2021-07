Pilevallen på väg att göra comeback

Det spretiga pilträdet och pilevallen är sinnebilden av den skånska slätten. I verkligheten är antalet träd få. Sedan mitten av 1800-talet har antalet pilealléer och pilevallar kraftigt minskat. Nu gäller det att fånga kunskapen om hur det en gång såg ut.





Komma med förslag

Kulturhistorisk studie

- Vi bjuder in allmänheten att aktivt komma med förslag om var det har funnits pil och var det bör planteras, säger projektledare Patrik Olsson från Regionmuseet i Kristianstad.Projektet är finansierat genom EU:s landsbygdsstöd och Leaderpengar.I första etappen bjuder museet under hösten in söderslättskommunerna, Vellinge, Trelleborg, Skurup och Malmö, till fyra kvällar med pilen i centrum.Patrik Olsson berättar om en kulturhistorisk studie om pilevallarna och Hans Åström från Trafikverket berättar om verkets roll och ansvar för piléalléer längs statliga vägar.- I Skåne finns en samsyn mellan natur- och kulturmiljö och trafiksäkerhetsseffekter. Även om alléer kan vara farlig så är de så pass viktiga att man måste fortsätta att plantera träd.För att ta till vara intresset från kommunträffarna planerar Patrik Olsson för nästa etapp i projektet. Målet är att göra en ny stödansökan, då med kunskapen om i vilka byar och längs vilka vägar som det vore lämpligt att plantera.- Leader kan ha möjlighet att gå in med medel till kommunala eller enskilda, privata vägar eller ägogränser, beroende på var markägaren behöver.Trafikverket har ansvaret för plantering utmed statliga vägar. Alléerna får planteras tre meter utanför vägrenen, utmed lågtrafikerade vägar och vägar med maxhastighet 70 kilometer i timmen.Onsdagen den 22 september är det dags för kommunträff i Skurup, den 27 september i Malmö. Marianne Persson