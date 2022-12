Persson överger inte sina kor

Det var Sveriges Radios Ekot som i lördagsmorgonens sändning kom med den sensationella uppgiften att S-ledaren Stefan Löfven ville ha Sveaskogs ordförande som utrikesminister om Socialdemokraterna vinner valet.

Tveksam statsvetare

Inte lockad

Magplask

En och annan radiolyssnare och politisk förståsigpåare höll säkert på att sätta morgonkaffet i vrångstrupen.- Jag är försiktigt skeptisk. Det är lite överraskande uppgifter men det är väldigt svårt att bedöma sanningshalten i det här, sa S-märkte statsvetaren Ulf Bjereld till Göteborgs-Posten.Senare under dagen kom besked direkt från hästens mun, om uttrycket tillåts.Göran Persson, som bor och driver lantbruk i Sörmland, verkar inte särskild lockad av tanken på en återkomst till Rosenbad.— Om man inte får ta med sig korna in på UD vill jag inte heller dit. Så enkelt är det, sa han under ett tal i Anna Lindhs park i Grillby på eftermiddagen enligt flera medier.Stefan Löfven är inte imponerad av Ekots "avslöjande".— Jag pratar med alla mina företrädare, självfallet gör jag det — jag pratade så sent som i går med Ingvar Carlsson. Jag säger samma sak som jag sagt förut, att det var ett magplask av Ekot. De får nog inte stora journalistpriset för det, säger han till nyhetsbyrån TT.Nuvarande utrikesminister Carl Bildt skriver på Twitter att kor på UD skulle innebära "mer idisslande. Mindre twittrande."