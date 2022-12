Per Nilsson hoppas att allt håller

Traktorn Burning Baby ligger för långt ned på Eurocupens poänglista för att ha någon chans på pallplats.

Tre tävlingar

Annan utväxling

För ATL.nu räknas det ändå definitivt som en merit om teamet lyckas delta i säsongens samtliga fyra deltävlingar, trots att det blev ett totalhaveri på motorn vid inledningen i Danmark i början av maj.Redan till Lidköpingstävlingen två veckor efter skottet satt det en ny spis i Burning Baby.– Vi köpte two wheel drive-teamet Evolutions motor, en JP2 hemi på 498 kubiktum. Vi hade en Keith Black på 526 kubiktum innan, så den här är något mindre, säger Per Nilsson.Teamet har kört tre tävlingar med den nya motorn: Eurocupdeltävlingarna i Lidköping i Västergötland och Made i Nederländerna, plus SM-deltävlingen i Målilla i Småland.I Målilla blev det seger, och teamet försöker att inte ändra alltför mycket på inställningarna inför tävlingen i Putten i Nederländerna.– Vi har köpt en ny slipmaskin till däcken. När vi jämfört våra däck med andras har vi insett att vi behöver få till en jämnare yta, så den nya slipmaskinen är bredare än vår gamla, säger Per Nilsson.Dessutom ska Burning Baby få en annan utväxling i bakaxeln. Den har hittills legat runt 11-1. Nu ska den ligga på nästan 12-1.– Det gör att vi höjer motorvarvet med bibehållet hjulspinn.Team Burning Baby ligger tvåa i SM-serien, efter Olof Roth med Swedish Iron Toy.Systemet är komplicerat för hur den europeiska traktorpullingorganisationen räknar ut hur många traktorer och ur vilka klasser de deltagande länderna får skicka traktorer till EM.Det kan bli så att Sverige får skicka två ekipage i klass 950 kilo unlimited, men det är inte säkert. De fem ekipage som placerar sig högst på Eurocuplistan är direktkvalificerade till EM, men det är inte det som Per Nilsson siktar på i Putten.– Jag hoppas att vi får göra bra dag, att allt håller och att vi lär oss något.