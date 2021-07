Pensionsbeskedet blev en chock

Leif Andersson är glad att han satt undan pengar, annars hade katastrofen varit ett faktum. Som många andra egenföretagare hade han under ett stort antal år för låg pensionsgrundande inkomst. Till 65-årsdagen dök beskedet upp som chockade honom och visade den bistra sanningen. 9 683 kronor skulle utbetalas i pension varje månad. Före skatt.

- Det kom som en fullständig överraskning, säger Leif Andersson som vill varna sina yngre kollegor för att inte hamna i samma situation.

- När man var yngre hade man fullt upp med att tänka på vilka kor man skulle ha. Det var arbete och investeringar. Pengar till pension var det sista man tänkte på.



Leif Andersson tog över gården 1971. I slutet av 70-talet investerade han i en ny lagård. Under flera år fanns det inte pengar till hans egen lön. I pensionsunderlaget från Försäkringskassan syns det tydligt med nollor flera år i rad. Han nådde inte upp till miniminivån för att få pensionspeng.

Sammanlagt fem noll-år ingår i Leif Anderssons pensionsunderlag. Hans löneutveckling kan sammanfattas med låga inkomster under 1970- och 80-talet, blandade under 90-talet och relativt bra under 2000-talet.



Leif Andersson konstaterar att det inte hjälper upp hans pension med hyfsade inkomster under hela 2000-talet. Han borde i stället ha plockat ut högre lön under sitt uppbyggnadsskede på 70- och 80-talen.

- Men hur skulle det ha gått till? frågar han sig.

Att det inte ger mycket mer pensionspengar att ta ut hög lön de sista åren före pension bekräftas av Vicke Sjöstrand, pensionsexpert på LRF Konsult.

- 90 000 kronor inbetalda i skatt sista året före pensionen gör bara 900 kronor i pension på helåret, säger han.



Leif Andersson jobbar vidare på sin mjölkgård, trots att han är pensionär. Inte för att han måste öka sina inkomster utan för att han fortfarande tycker att han har mycket att ge.

- Jag mår bra, tjänar bra och gillar jobbet. Men om jag och mina kollegor bara hade haft pension, så hade det blivit fattigstugor för mjölkbönder.

Han skämtar men ägnar dagens unga mjölkbönder en tanke när han säger:

- Stackars de som håller på nu. De kommer inte att få en spänn i pension. Dan Birgerson