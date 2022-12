Pengarna räcker inte till alla

Det belopp som regeringen föreslagit räcker till mindre än hälften av landets mjölkkor och till mindre än en fjärdedel av fåren, skriver papperstidningen ATL.

Enligt LRF hade regeringen aviserat 300 kronor per får för extra djuromsorg samt 220 kronor per ko för klövhälsovård. Men budgeten som de sedan avsatt räcker då bara till strax under 140 000 mjölkkor per år och till cirka 50 000 får, enligt LRF.- Frågan är hur man hanterar det om fler ansöker om ersättningen, säger Sofia Björnsson, expert på jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling på LRF, till papperstidningen.Läs mer i papperstidningen eller e-tidningen . Där uttalar sig också representanter för Svenska Fåravelsförbundet samt LRF Mjölk.