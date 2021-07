Pengar att hämta för skogsägare

- Skogens mångfald är ett sådant stöd där vi har mycket pengar. Det var mycket pengar från början, så även om vi fått in och beviljat många ansökningar finns det utrymme för fler, säger Bengt Nilsson, distriktschef på Skogsstyrelsen i Blekinge och beslutsfattare för Landsbygdsprogrammets axel två.





Bevara och utveckla

Bioenergi och klimat

Röjsågskurs

Inom mångfaldsstödet kan skogsägare få ersättning för att bevara och utveckla skogens natur- och kulturvärden. Det kan handla om att till exempel sköta en nyckelbiotop eller frihugga en torpruin.Det finns en arealersättning på upp till 7000 kronor per hektar. Då krävs kvitto på kostnader för manuellt eller maskinellt arbete.En annan möjlighet är att ansöka om en schablonersättning som utgår för vissa åtgärder.Då kan skogsägaren få betalt för eget arbete. Ersättningen för att stängsla lövungskog är till exempel 6?800 kronor per 100 meter och för att frihugga ett naturvärdesträd 310 kronor per träd.- Om man tittar i sin målklassade skogsbruksplan och ser att där finns lite objekt med naturvärden och åtgärdsbehov så är det ett jättebra tillfälle att kunna göra en åtgärd där och samtidigt få lite stöd till den insatsen, säger Bengt Nilsson.Ett annat område där det finns en hel del pengar kvar att söka är kompetensutveckling inom bioenergi och klimat. Sedan starten har stödet till de områdena fått 108 miljoner kronor extra.- Det finns ett stort intresse för att söka pengar för kompetensutveckling generellt sett. Det som vi ser som en utmaning är att få in fler ansökningar som handlar om de nya delarna bioenergi och klimat, säger Johan Wester, enhetschef på Skogsstyrelsen Skog Nord.Inom kompetensutveckling kan en skogsägare eller ett företag exempelvis ansöka om att få gå eller skicka anställda att gå en röjsågskurs eller ta grönt kort som maskinförare. Organisationer kan också få stöd för att ordna kompetensutveckling för andra. Tina Andersson