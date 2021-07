Pelletspanna gör Norrmejerier klimatsmartare

Enligt Luleå kommun innebär pelletspannan att mejeriet numera släpper ut 4000 ton mindre koldioxid per år. Pannan innebär nämligen att användningen av olja minskat från 1500 kubikmeter per år till mellan 60 och 80 kubikmeter per år.



Investeringen har kostat Norrmejerier drygt 21 miljoner kronor. 3,4 miljoner har de fått i bidrag från klimatinvesteringsprogrammet Klimp. Sådana pengar kan sökas genom Naturvårdsverket.ATL.nu