PED bekräftat i Ukraina

I december gick nederländska bondeorganisationen Boerenbond ut och varnade sina medlemmar för att ett utbrott av PED pågår i Ukraina. Sedan början av 2014 har det förekommit rykten om smittan i Ukraina. Landet myndigheter har hittills förnekat en epidemi.

Samma virus

"Naiv grispopulation"

Men enligt en brittisk rapport av British Animal & Plant Health Agency tycks det vara samma virus som hittades i USA 2013 och 2014 samt i Kina 2011 och 2012.Proverna har tagits av en veterinär som besökte tre gårdar i Ukraina förra året.Sverige har vad statsveterinär och professor Per Wallgren på Statens veterinärmedicinska anstalt kallar en naiv grispopulation, som aldrig drabbats av PED. Vilket innebär att Sverige inte har någon immunitet mot sjukdomen. - Får vi in PED är det mycket allvarligt. Spädgrisdiarréer har alla sett men det här kommer att vara något helt annat, säger Per Wallgren till ATL:s pappersupplaga.