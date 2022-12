Parterna oense kring ersättning till Mälarbönder

När Slussen nu byggs om i Stockholm kommer regleringen av Mälarens vattennivå att påverkas rejält. I dag kan man hålla en jämn nivå även under våren genom effektiv reglering, något som hejdar översvämningar och gör marken kring Mälaren brukbar. Men så kommer det inte att bli i fortsättningen.

Gap mellan buden

Stockholm stad fick i januari rätt i Mark- och övermiljödomstolen och kommer i framtiden att höja vattenståndet under våren och skapa en så kallad vårpuckel för att skydda vissa områden kring sjön. Det försenar i sin tur vårbruket för en mängd jordbrukare då vattnet inte kommer att rinna ut i samma utsträckning och markerna helt enkelt blir våtare.Det som återstår i processen är att bestämma kompensation för de cirka 1000 markägare som drabbas runt Mälaren. Och som det ser ut i dag står parterna långt från varandra i synen på ersättning. Dan Westerberg är jurist på LRF Konsult och företräder en stor del av markägarna.- Vi har blivit kallade till ett sammanträde den 18 november med Mark- och miljööverdomstolen där syftet är att komma fram till en skadregleringsnivå.Ombuden för markägarna träffas nu i veckan för att tillsammans diskutera ersättningsnivåer. Och klart är att de 30 miljoner som Stockholm stad har talat om knappast kommer att tillgodose markägarnas krav.Westerberg betonar att summorna är grovt beräknade och att några konkreta ersättningskrav från LRF Konsult inte finns än, men andra ombud för markägarna har talat om 300 miljoner.- Det är ju en enorm diskrepans mellan 30 och 300 miljoner. Domstolen vill inte döma utan att parterna kommer överens men hur man mötas i gapet mellan 30 och 300 återstår att se, menar Westerberg.Domstolen konstaterar i domen att de olägenheter som ägarna drabbas av inte är tillräckligt stora för att hindra förändringen och att ”fördelarna överstiger nackdelarna”. Nu handlar allt om vad värdet är per hektar och hur stor konsekvensen av det försenade vårbruket blir.- Man skapar en konstgjord vårflod under en kort period och det kommer att bli ett stort bekymmer för markägarna. Nu ska vi beräkna kostnaderna för var och en av ägarna innan förhandlingarna börjar, säger Westerberg.