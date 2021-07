Pampiga slott säljer även i lågkonjunktur

Mäklarfirman Areal, som specialiserat sig på jord- och skogsbruksfastigheter, har under första halvåret i år sålt 82 fastigheter för den sammanlagda summan av 920 miljoner kronor.



Halvårsresultatet är Areals bästa hittills. Också konkurrenterna Skånegårdar AB och Egendomsmäklarna rapporterar ökade omsättningar under första halvåret i år jämfört med samma period i fjol.

- Det är intressant att detta sker mitt i en finansoro, och det säger lite om att i relativa termer har jord och skog gått förvånansvärt starkt ur krisen, säger Jens Agensjö, mäklare på Areal.



Marknaden har, enligt Jens Agensjö, visserligen gått något trögare än normalt, budgivningarna har inte alltid varit glödheta och spekulanterna har varit färre än tidigare.

- Men det har ändå blivit avslut på nivåer som inte är särskilt påverkade av lågkonjunkturen.



Vilka är köparna?

- Det finns väldigt många människor som det har gått bra för under ett stort antal år och som, trots börsutvecklingen, sitter på stora summor pengar. Många tycker att en investering i en jord- och skogsbruksegendom är bra på lång sikt.



Medan säljarna oftast är släkter som i generationer ägt en fastighet, är många köpare företagsledare eller entreprenörer som tjänat ihop sina pengar utanför jord- och skogsbruket. Jens Agensjö tror att många av köparna helt enkelt vill göra bra investeringar eller bara sprida riskerna för sitt kapital.

- Över huvud taget är det nog känslan av att äga ett stycke jord och skog med lite kulturhistoria som lockar. Den trenden har varit tydlig i många år, och den fortsätter av allt att döma, säger han.



Utvecklingen att enskilda personer från andra branscher köper jord- och skogsbruk, kan mycket väl ha en positiv inverkan på jordbrukssektorn i stort, tror LRF:s jordbruks­politiske chef Lars-Erik Lundkvist.

- Det kan vara bra att det kommer in nytt kapital i branschen, säger han.



Farhågor om ren spekulation och om att jord- och skogsbruk skulle bli lidande för att nya ägare lägger om produktionen, ser han inte.

- I normalfallet tror jag de här köparna fortsätter den traditionella jordbruksproduktionen till exempel via arrende. Och det är ju ingen högkonjunktur för golfbanor direkt. De flesta köparna ser långsiktigheten i livsmedel, skog och energi.



Att jord- och skogsbruksfastigheter skulle vara rena investeringsobjekt för dagens köpare tror Lars-Erik Lundkvist hör till de absoluta undantagen.

- I så fall kan väl fastigheten komma ut på marknaden igen, men jag tror att de flesta som investerar i en sådan här fastighet har för avsikt att också driva verksamheten långsiktigt, säger Lars-Erik Lundkvist. Katrin Zetterlund