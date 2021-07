Pälsdjur åter på tapeten i Norge

Djurrättsaktivisterna i Norge är åter på krigsstigen och har publicerat 800 videoupptagningar från 39 smygfilmade pälsfarmer. NRK har besökt en av farmerna i Rogaland och tv-teamet kunde då också hitta djur med bitskador som inte avskiljts från sina artfränder.



I Norge finns omkring 350 pälsdjursuppfödare som tillsammans producerar cirka 250 000 rävskinn och 600 000 minkskinn per år. På grund av de nya filmer som nu cirkulerar i norska medier ska Norges jordbruksminister Lars Peder Brekk under måndagseftermiddagen träffa representanter för branschorganisationen Norges Pelsdyralslag.



I en intervju i NRK talar ministern om utökade kontroller av farmerna men betonar också att alla pälsfarmare inte ska dras över en kam.

På frågan om det kan bli tal om att dra in farmernas ekonomiska stöd om inte näringen lyckas få bort avarterna säger han att det inte tillämpas kollektivt straff i Norge.ATL.nu