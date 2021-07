Paket från EU-kommissionen till mjölkbönderna

Taket för hur höga statliga stöd till jordbruksföretag får vara höjs från 7 500 till 15 000 euro. Dessutom ändras reglerna för kvotinköp så att av staten inköpt kvot inte längre räknas in i den totala nationella kvoten. Därigenom nås den gräns där staten kan kräva böter av mjölkproducenterna snabbare. De pengar som kommer in kan användas för omstrukturering, till exempel stöd till producenter som vill lämna branschen.



Förslagen som är tänkta att hjälpa mjölkbranschen att återhämta sig presenterades av jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel i EU-parlamentet i dag, torsdag. Höjningen av de så kallade de minimis-stöden aviserades i EU-kommissionens rapport om krisen från i somras. Det nya sättet att räkna den nationella kvoten har föreslagits av Tyskland.



I framtiden ska EU-kommissionen ha rätt att ensam ta till tillfälliga akutåtgärder när mjölkmarknaden krisar. I dag måste kommissionen vänta in ministerrådets beslut, något som kan ta tid.



För att hjälpa mejeribranschen på längre sikt tillsätter EU-kommissionen en arbetsgrupp som ska studera vad som kan göras för att ge en stabilare mjölkmarknad. Europeisk terminshandel och någon typ av avtal mellan mjölkproducenter och mejerier för bättre balans mellan tillgång och efterfrågan tillhör de åtgärder som arbetsgruppen ska undersöka. Sara Johansson