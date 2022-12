På vulkanön trängs Volvobjässar

Stefan Karppinen är van vid stora utmaningar.

– Jag har jobbat i Sibirien i 50 graders kyla och just nu är jag Technical Supervisor för hela Afrika.Men det pågående flygplatsbygget på St. Helena är något helt annorlunda och unikt i sitt slag i världen.Ön, inte större än Fårö, ligger mitt ute i södra Atlanten, 200 mil från land. Det är en engelsk koloni som är mest känd för att Napoleon en gång satt fånge här.Hittills har ön bara gått att nå sjövägen och de 4 000 människorna på ön har varit hänvisade till den engelska postbåten som ankommer till ön var tredje vecka.Men flygplatsen på ön kommer att förändra livet i grunden för invånarna. Kontraktet, värt tre miljarder kronor, gick till den sydafrikanske byggjätten Basil Read, som i sin tur beslöt sig för att använda 65 splitternya Volvo entreprenadmaskiner.– Den stora utmaningen har varit isoleringen. Det kan ta upp till en månad att få fram en reservdel, berättar Stefan Karppinen.Volvo och dess sydafrikanska partner Babcock fick börja med att lägga upp ett utökat lager och tillräckligt med oljor och filter för att klara att serva maskinerna.– Det har gått väldigt bra, säger Stefan Karppinen, när nu projektet börjar närma sig slutet.Nästa år ska de första Boeing 737-800 och Airbus A320 landa på flygplatsen.– Det värsta jag var med om under min tid på ön var att parkeringsbromsen gick sönder på en kompaktor, det var lite förargligt, den hade bara gått 20 timmar. Eftersom vi inte hade delen i lager så var det bara att hitta på en lösning så maskinen kunde fortsätta arbeta tills delen fanns på plats på ön. Det gäller att kunna vara uppfinningsrik ibland för att lösa problem när man är på så isolerade platser. Kompaktorn behövde bara stå stilla i tre dagar.För att anlägga den 1 500 meter långa landningsbanan har man varit tvungen att fylla upp en hel dal på den toppiga vulkanön med schaktmassor.Åtta miljoner kubikmeter krossmassor har gått åt för att få till en plan landningsbana.– Det har varit ett svårt jobb eftersom ingen riktigt vet om fyllnadsmassorna håller för tyngden när en stor flygmaskin landar. Ingen hade gjort det här förut. Man har fått prova sig fram, berättar Stefan Karppinen.Chefen för ombyggnaden, Andreas Huber, anser att just isoleringen särskiljer det här arbetet från andra projekt han lett runt om i världen. Och det fortsätter också efter invigningen.– Trots att man bara räknar med ett plan i veckan så måste flygplatsen hålla samma säkerhetsstandard som andra flygplatser och ibland till och med mer. Här måste till exempel på grund av avståndet finnas tre brandbilar mot normalt två.Och det bli en hisnande upplevelse för de framtida flygresenärerna. Båda ändarna av landningsbanan stupar 300 meter rakt ner i Atlanten.Men nu när flygplatsbygget närmar sig sin fullbordan så ska också Volvomaskinerna tas därifrån. Men en hel del maskiner blir sannolikt kvar.– Har man en gång gjort sig omaket att ta dit en maskin så tänker man sig för två gånger innan man tar dem därifrån, säger Stefan Karppinen.