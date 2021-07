På jordbruksfronten intet nytt efter valet

Av de sju gamla riksdagspartierna är det bara Kristdemokraterna som kan tvingas söka en ny frontfigur i jordbrukspolitiska frågor. I skrivande stund har Kristdemokraterna fått två mandat i Jönköpings valkrets enligt Valmyndighetens preliminära mandatfördelning.

Irene Oskarsson, som ofta företrätt partiet när jordbruket diskuterats, står på plats nummer tre på valsedeln i Jönköping.

Under föregående mandatperiod har hon suttit i riksdagen som statsrådsersättare för äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Får Maria Larsson fortsätta som minister kommer Irene Oskarsson in.





Kan köra vidare

Ställde inte upp i valet

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet kan däremot, om de vill, köra vidare med de riksdagsledamöter som är inlästa på lantbruksfrågor.Anders Ygeman (S), ordförande i miljö- och jordbruks­utskottet under den gångna mandatperioden, sitter kvar, och det verkar även Folkpartiets Anita Brodén, Vänsterpartiets Wiwi-Anne Johansson, Miljöpartiets Tina Ehn och Moderaternas Bengt-Anders Johansson göra.Sofia Arkelsten, som brukar representera Moderaterna när det ska diskuteras mat och energi, sitter säkert på sin riksdagsstol.Centerpartiets främste jordbrukspolitiske representant är förstås jordbruksminister Eskil Erlandsson och hans plats är ohotad.Partiets andreman i jordbruksfrågor, Claes Västerteg, som också varit vice ordförande i miljö- och jordbruks­utskottet ställde inte upp i valet.Samtliga av de politiker som papperstidningen ATL intervjuat i artikelserien inför valet har kommit in, inklusive Kew Nordqvist (MP), den ende som inte redan satt i riksdagen.Andra kända namn från lantbruket som fått förnyat förtroende är centerpartisterna Staffan Danielsson, tidigare ledamot i LRF:s styrelse, och Per Åsling, före detta ordförande i Milko.Först den 12 oktober blir det klart vilka som ska sitta i miljö- och jordbruksutskottet. Då röstar riksdagen om ett förslag för alla utskott. Förslaget tas fram av en valberedning där alla riksdagspartier är representerade. Sara Johansson