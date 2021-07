Ozonskador hämmar tillväxten i skogen och på åkern

I en färsk nordisk-baltisk rapport som finansierats av Nordiska ministerrådet och Naturvårdsverket framgår det att ozonskador hämmar tillväxten i den nordiska skogarna med upp till 10 procent.



Docent Per Erik Karlsson från Svenska Miljöinstitutet, IVL, uppskattar att ozonskadorna innebär en förlust för det svenska jord- och skogsbruket på cirka 300 miljoner kronor per år.



Ozon är en oxiderande gas som hämmar växternas fotosyntes och får dem att vissna snabbare.

- Det mesta talar för att vi får se mer av ozonskador i framtiden, säger Per Erik Karlsson i ett pressmeddelande från Nordiska ministerrådet.



I Norden är koncentrationen av det marknära ozonet lägre än i södra Europa. Men skadorna på växtligheten är ungefär lika stora. Skälet är att vårt fuktiga klimat med många ljusa timmar under sommarhalvåret gör att växterna hinner ta upp mer ozon.



Eventuella klimatförändringar kommer att förvärra problemet. Uppvärmningen kommer nämligen att leda till att växterna tar upp mer ozon.ATL.nu