Ovisst om uranveto in i det sista

Hur omröstningen går är ovisst in i det sista. En enda röst kan avgöra. Per Åsling avslöjade på onsdagen att han inte kommer att rösta.



Sveriges Radio Jämtland skriver att det redan är klart att två centerpartister och en partilös ledamot kommer att rösta med socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet. Det gör att det blir minst 174 röster för hårdare regler kring uranprospektering.



Om en enda av de återstående 175 borgerliga ledamöterna röstar med oppositionen, kan det betyda slutet för provborrningar runt om i landet, skriver Ekot.



På onsdagskvällen avslöjade Per Åsling att han helt kommer att avstå från att rösta.

Till Ekot säger han att när han "väger ihop det hela kommer jag avstå från att rösta".



