Sjätte generationen är på väg att ta över mjölkgården i Laholm. Men det är oklart om det fortsatt blir som mjölkproducent.

Skånemejerier räddningen

Magnus Jönsson har 80 mjölkkor. När han far tog över fanns 24 mjölkkor på gården. Då låg avräkningspriset på 3,80, att jämföra med dagens 2,63 kronor per kilo.Räddningen har varit att han lämnade Arla för Skånemejerier några år sedan. Skånemejerier betalar samma pris som Arla med ett tillägg på 21 öre per kilo.- Det är de där örena som räddar oss, det motsvarar nästan 200 000 kronor på ett år så vi ångrar inte bytet av mejeri, men jag känner med alla Arlabönderna, för de har det inte lätt nu, säger Magnus Jönsson till radiokanalen.Sonen Torbjörn ska snart ta över gården. De diskuterar framtiden dagligen. Året ut finns gården kvar, men kommer det inte någon höjning av avräkningspriset avvecklar de mjölkproduktionen.