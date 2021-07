Oviss framtid för kålen

OXIE ATL

Så här långt har tre miljoner kålplantor planterats på Virahills marker, söder om Malmö. I år för första gången utan ogräsbekämpning direkt efter planteringen.



- Vi har inte vågat använda Butisan S, eftersom vi inte visste hur det skulle gå, säger Bertil Nilsson, landets störste kålodlare.



I dag vet han. LRF:s dispensansökan för Butisan S och Betanal fick avslag av Kemikalieinspektionen.





70 anställda

Kemisk bekämpning

Importera från Tyskland

För odlarna av vitkål, rödkål, blomkål, kålrötter och broccoli är framtiden oviss.Bertil Nilsson odlar kålväxter på 250 hektar och står för 60 procent av den svenska blomkåls- och vitkålsproduktionen. I företaget finns 70 anställda under högsäsongen och just nu går planteringsmaskinerna varma. Ytterligare sju miljoner plantor ska i marken innan sommaren.- Vi har satt den tidiga kålen som blir färdig på 70 dagar och nu sätts vinterkålen som skördas i höst, det tar 180 dagar innan den blir klar.Grödorna radhackas tre gånger per omgång men för att få bukt med ogräset mellan plantorna krävs kemisk bekämpning.Om några veckor ska Bertil Nilsson testa en engelsk radrensare, Steketee, som med hjälp av fotoceller rensar även mellan plantorna, men han är osäker på effekten.- Vad händer om det regnar i 2-3 veckor? Då kommer vi inte ut i fält och maskinen känner inte skillnad på ogräs och kålplantor.Alternativt manuell hackning finns inte, arealerna är för stora och kostnaderna för fler anställda för höga.- Det här gör mig väldigt orolig. Får vi inte använda Butisan S eller Butisan Top så går det inte att odla kålväxter. Jag kan inte sätta miljontals plantor på spel, det kostar för mycket.Risken finns att odlingen av svensk kål slås ut och ersätts av import. Precis samma scenario som nyligen diskuterades av lök- och morotsodlarna som även de stod utan ogräspreparat vid årsskiftet.- Man kan köra kål på lastbil och importera från Tyskland. Där får man dessutom använda flera olika ogräspreparat som inte är godkända i Sverige. Är det mer miljövänligt? Marianne Persson