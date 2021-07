Övertro på Lantmäteriet spädde på marktvisten

Inspektor Sven-Inge Göransson har gått i pension. Han förklarar att han missuppfattat var grannen som upplåtit sin mark till uttransport menade att Heiskanens hade mark. Gränsmarkeringarna var inte så tydliga. När Leila Heiskanen sedan ringde och ville visa kartan litade han på att Lantmäteriet lämnat rätt uppgifter till de avverkande markägarna.

- Lantmäteriet är ju den myndighet som håller rätt på gränser och sådant, säger Sven-Inge Göransson.



När Lantmäteriet ändrade sig kontaktade han markägarna. De ville inte att det sista virket skulle lämnas i skogen, eftersom skadan redan var skedd.





Intrånget fanns där

Kan ha tittat fel

- Det fanns inga skador på de fem meter där vi kört över, men intrånget fanns ju liksom, säger Sven-Inge Göransson.Markägarna Stefan Jacobsson och Lars Hammar var övertygade om att de fått rätt uppgifter från Lantmäteriet och Landsarkivet. På senhösten lät de bygga en väg över den tillfrågade grannens mark.- Hade det kommit till en kontakt med oss när vi höll på med vägen hade vi endera löst det eller stoppat det och lagt det på is tills vi fått det rättsliga på plats. Vi hade under inga omständigheter kört på, säger Stefan Jacobsson.Den på Lantmäteriet som lämnade felaktigt besked kan ha tittat på översiktskartan, inte originalhandlingen. Nu har Jacobsson och Hammar ansökt om lantmäteriförrättning för att få en väg ut. Under hösten ska förrättningslantmätare Christian Sköld kalla till sammanträde för berörda fastigheter.Det kan sluta med att Lantmäteriet beslutar att grannarna får köra över Heiskanens mark, mot deras vilja, och att Heiskanens då ska ha en viss ersättning.- I första hand försöker vi nå en samförståndslösning. Fungerar inte det gör vi en prövning i frågan, säger Christian Sköld.Tina Andersson