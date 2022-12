Översvämmad världsmarknad drabbade mjölkbönderna

I sin rapport konstaterar LRF Mjölk det som konstaterats många gånger förut. Att läget är allvarligt för de svenska mjölkbönderna och att Rysslands importstopp på livsmedel från EU kom vid sämsta möjliga läge. En hög efterfrågan på mjölk under 2013 drev upp mjölkproduktionen och när efterfrågan, särskilt från Kina, plötsligt sjönk under 2014 översvämmades världsmarknaden samtidigt som Ryssland gick ut med sin bojkott.

Oroväckande utveckling

Nästan dubbelt så mycket import som export

Importstopp inte bara svar på sanktioner

Oviss framtid

För att tydliggöra resultatutvecklingen hos mjölkföretagen använder sig LRF Mjölk av nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad.För en konventionell mjölkgård ligger det nyckeltalet idag på cirka 1,30 kronor per kilo energikorrigerad mjölk (ECM). Det är 25 procent lägre än för ett halvår sedan och knappt 40 procent lägre än i mars 2014.För ett ekologiskt mjölkföretag är samma siffra i mars 2015 1,70 kronor per kilo ECM, vilket är 20 procent lägre än för ett halvår sedan och knappt 30 procent lägre än i mars 2014.Det genomsnittliga avräkningspriset exklusive efterlikvid, tilläggs- och säsongsbetalning beräknas ligga på i genomsnitt 2,80 kronor per kilo ECM för konventionell mjölk idag, vilket är 85 öre lägre än i mars 2014.För ekologisk mjölk räknas genomsnittspriset ligga på 3,75 kronor per kilo ECM, vilket är knappt 70 öre lägre än vid samma tid i fjol.Värdet på de mejeriprodukter som exporterades till utlandet landade under 2014 på 5,1 miljarder kronor. Främst är det matfettsprodukter och mjölkpulver som exporteras.Samtidigt importerades mejerivaror till nästan den dubbla summan under fjolåret, 10 miljarder. Allra störst är importen av ost och yoghurt, som också ökade under fjolåret, yoghurt med nio procent till 98 000 ton och importen av hårdost med tio procent till 69 000 ton.I den ökade importen syns effekterna av det ryska importstoppet."Det mest påtagliga för den svenska marknaden är att importen av ost, smör, fil och yoghurt har ökat markant de senaste fyra månaderna. Livsmedel som vanligtvis hade hamnat i Ryssland" säger Lennart Holmström, expert på marknadsanalys och branschstatistik på LRF Mjölk i ett pressmeddelande.Inom LRF Mjölk är man inte övertygade om att den ryska bojkotten av livsmedel från EU enbart är ett svar på EU:s sanktioner mot Ryssland."Den ryska mejeriindustrin har länge haft en svag internationell konkurrenskraft och importstoppet kan också vara ett sätt att skydda den inhemska industrin" säger Lennart Holmström.För svensk del har det ryska importstoppet främst inneburit att importen från närliggande länder ökat under de sista månaderna av 2014. Mer smör, ost och syrade produkter har importerats från Nederländerna, Tyskland, Danmark och Finland.Utvecklingen för 2015 är svårbedömd, konstaterar LRF Mjölk i rapporten. I årets första kvartalsrapport från Rabobank ställs prognosen att de internationella priserna kommer stiga först under andra halvåret av 2015.