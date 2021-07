Överraskande prisuppgång för vete

Vete

Raps

Sojabönor

Potatisterminer

Novemberterminen steg 7% i veckan. Det verkar som om inte bara spekulanterna varit för sålda marknaden, utan även spannmålshandlarna. Vi har sett stora köp för att täcka in korta positioner. Ingen verkar ha väntat sig den här prisuppgången.Hela 2009 och hittills på 2010 har vetemarknaden varit i konsolidering. Utbudet har kommit i kapp de låga priserna. Från den här basen kan vi får se prisuppgångar mot 180, möjligen 200 euro. 130 till 150 euro utgör nog nedre delen av det framtida prisintervallet.Som jag skrev redan i början av maj, med den WASDE:n - när förändringen kommer i siffrorna, så följs den av fler av samma art. Här har vi återigen en sänkning av estimerad produktion med 7.5 mt på global basis.Kanadas sänkning visste vi redan om dagen efter förra WASDE:n, när CWB sänkte produktionen med 4-5 mt.Den stora nyheten i fredagens WASDE är sänkningen av fd sovjetunionens produktion, 8 mt lägre än förra året.USA:s produktion är å rekordnivå, men utgående lager i EU på bara 13.9 mt är väl ohållbart lite?USA kommer att få exportera till andra länder. Det gör att Chicagos terminspriser ser ut att vara ännu dyrare i relation till Matif än innan den här rapporten - sälj Chicago, köp Matif.MEN, vi har fått ännu en bekräftelse på vart trenden bär - det här är en bullish rapport, i synnerhet för europeiskt kvarnvete på Matif.Rapsterminerna på Matif steg i harmoni med kvarnvetet i veckan. +6% för november 2010.Sojabönsterminerna steg med 6% för de kortare löptiderna och 4% för de längre. Det gjorde att den "backwardation" som finns på bönorna ökade ännu lite mer. Backwardation betyder att terminspriserna ligger under spotpriset och är ett tecken på brist just nu och förväntning om stigande utbud / minskande efterfrågan längre fram in i framtiden.Det är framförallt sojamjölet som stigit. Över hela linjen, kan man se att mjölet stigit ca 1 procentenhet mer än bönorna.Priset på SX0 gick över 950 cent - det är signifikant och skulle kunna tolkas som att marknadens sentiment vänt till något mer positivt. Ett test av 10 dollar är inte otroligt nu.Kvoten mellan SX0/CZ0 visar att sojabönor är billiga i förhållande till majs just nu.I fredagens WASDE: Skörden justerades upp i USA, som väntat efter acreage-rapporten, annars inget nytt.Global produktion förväntas bli ännu större, och utgående lager likaså, så det var en i huvudsak negativ rapport för sojabönorna om än inte med någon större viktighet.Det är nog efterfrågesidan (Kina och andra tillväxtländer) som vi ska titta på nu + vädret i USA.På Eurex handlas process-potatis, i euro per deciton.Priset nådde över 20 euro per deciton, men uppgången har förlorat momentum. Priset beror på vädret. Trenden är uppåtriktad, men har som sagt förlorat lite kraft. Torbjörn Iwarson