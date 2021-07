Övergivna björnungar avlivade

Kvarlevorna kommer nu att transporteras till Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala enligt de rutiner som finns vid hantering av rovdjur, meddelar polisen i Jämtland.





Kom aldrig tillbaka

Ingen jakt på honan

Björnungarnas mor sprang till skogs efter att i fredags ha väckts i sitt ide och attackerat en tolvårig pojke. Hon spårades senare med helikopter till en plats ett par kilometer därifrån, där hon lagt sig under ett träd.Polisen har noggrant följt björnhonans rörelse i området för att se om hon skulle återvända till sina ungar.- Under måndagen kunde vi konstatera att hon fortfarande var på långt avstånd från ungarna i idet och allt tyder på att honan inte har för avsikt att återvända, uppger Jämtlandspolisen i ett pressmeddelande.Vid en kontroll på tisdagen, som genomfördes tillsammans med personal från länsstyrelsen, kunde polisen konstatera att de tre björnungarna var vid liv, men i sådant tillstånd att en flytt var omöjlig.Med stöd av jaktlagens bestämmelser avlivades de tre djuren för att förkorta deras lidande.Några åtgärder beträffande björnhonan är tills vidare inte aktuella. Hon bedöms inte utgöra någon fara för allmänheten, men hålls under observation. ATL.nu