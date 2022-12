Över 60 000 stödansökningar inne

Ansökningsperioden har kantats av en del tekniska problem med Sam-internet och att det varit många nya regler att ha koll på. Nu har 62206 ansökningar lämnats in via Sam-internet.

"Det har varit ett speciellt ansökningsår med många nya stöd och mycket nytt för lantbrukarna att sätta sig in i. Vi har tagit fram olika hjälpmedel för att underlätta processen och vi flyttade även fram sista ansökningsdatum från den 12 till den 21 maj för att ge lite extra tid" säger Marie Richter på geodataenheten på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.78 procent av de som ansökt via Sam-internet har använt mobilt bank-id för att underteckna sina ansökningar."Det är positivt att utvecklingen fortsätter med att fler använder sig av e-legitimation och Mobilt BankID. Fördelarna för våra kunder är att det är smidigt och säkerhet. De behöver heller inte hålla reda på sitt lösenord till SAM Internet" säger Marie Richter.Det är fortfarande möjligt att lämna in sin ansökan fram till den 15 juni, men stödet minskar med 1 procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad.