Oväntat starkt stöd för jordbruksfond i pandemitider

Det var nervöst när Ifad, en FN-fond för jordbruksutveckling, skulle gå igenom hur mycket pengar de fått in under pandemiåret 2020. Samtidigt som de fattiga småbrukare som är fondens mottagare drabbats dubbelt av stängda marknader och dålig tillgång på sjukvård såg de rika givarländerna hur deras ekonomier tvärbromsade. Marie Haga, fondens biträdande vicepresident, har en lång karriär bakom sig som diplomat, politiker och tjänsteman på internationell nivå, så hon vet vilka prioriteringar som brukar göras när nationer ska dra in svångremmen.