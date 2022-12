Oväntat Australienbesök på Borgeby fältdagar

De passade på att besöka mässan på en rundresa i Europa med sin maskinleverantör.

Minimal nederbörd

Inga statliga stöd

– Det är imponerande. Vi har fältdagar i Australien men vi har inga live-demonstrationer som ni har. Det är nog den stora skillnaden mot vad vi har, sa Joel Fowler, maskinförsäljare för Krone i Rupanyup i vetebältet några timmar från Melbourne i södra Australien.– Och vi har sett en del maskiner här som vi inte har i Australien.I området kring Rupanyup odlas vete, korn, raps och havre till hö. Ett genomsnittligt lantbruk har 2000 hektar mark, vilket inte är så stort med australiska mått mätt. I västra Australien är det inte ovanligt med gårdar på 7000-8000 hektar.Nederbörden är låg och en bra veteskörd ger 4 ton per hektar. För att bevara så mycket fukt i jorden som möjligt är det mycket direktsådd som gäller.– Det här året har varit utmanande. Vi hade minimalt med regn i början. Det är inte mycket fukt i jorden så vad som händer under våren kommer att vara avgörande för skörden.Lantbrukarna verkar på en avreglerad marknad. Tidigare var det statliga Australian wheat board som exporterade grödan, men sedan man tillät andra aktörer att göra det har läget förbättrats för lantbruket, enligt Joel Fowler.Avregleringen av marknaden har öppnat upp många fler möjligheter, bland annat för nischprodukter med särskilda kvaliteter. Majoriteten av spannmålen som produceras exporteras nu.De australiska bönderna får i princip inga statliga stöd och måste konkurrera på marknaden med länder som får det.– Det är tufft att konkurrera med vissa länder som har jordbruksstöd, men vi kan bara göra så gott vi kan och försöka bli så effektiva som möjligt.Mycket av effektiviseringen handlar om att klara odla så mycket som möjligt per enhet vatten.– Vad vi försöker göra är turn rain into grain, ju mer spannmål vi kan producera per millimeter regn är det vi jobbar med.