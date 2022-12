"Ovanligt högt" pris på ungtjur

Avräkningspriset på slaktkroppar av ungtjur har stigit under första halvan av året.

God efterfrågan

Fortfarande är priset ovanligt högt, enligt Jordbruksverkets månadsbrev över priserna på jordbruksprodukter.Vecka 34 låg priset på 40,95 kronor per kilo, vilket är 22 procent högre än samma vecka förra året.Även på EU-nivå ligger genomsnittspriset för ungtjur klass R3 fyra procent högre än samma vecka 2014.EU-exporten av nötkött och levande djur ökade under januari till maj med 9 procent, enligt Jordbruksverkets statistik. Främst var det exporten av levande djur till Libanon och Turkiet som ökade.Avräkningspriset på svensk slaktgris klass E låg under vecka 34 nästan 6 procent högre än samma vecka 2014.Under första halvåret i år minskade importen av danskt och tyskt griskött med 26 respektive 5 procent. Samtidigt ökade slakten av svensk gris jämfört med förra året.