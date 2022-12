Ovanlig fästingsmitta finns i Sverige

Babesios har tidigare beskrivits som en fästingsmitta bland boskap i Sverige, men i en stor svensk studie har fyra människor hittats som bär på antikroppar mot parasiten babesia, rapporterar Vetenskapsradion.

Lämnat blod

Ökad risk med betesdjur

Men kunskap om hur utbredd smittan är och hur stora riskerna är för de som drabbas saknas.– Man vet inte hur läget ser ut i Sverige, det kan vara ett jättestort mörkertal, säger Maria Karlsson som är doktor i zoologisk ekologi vid SLU, till TT.Studien har pågått i tio år, genom att människor har lämnat in fästingar som de blivit bitna av och samtidigt lämnat blod på vårdcentraler runt om i landet. Två av de undersökta fästingarna har varit bärare av babesia.Enligt Pia Forsberg, professor vid Linköpings universitet och klinisk forskningsledare för studien, är upptäckten viktig för svensk sjukvård.– Särskilt för distriktsläkarna som oftast tar hand om människorna som har blivit fästingbitna, säger hon till Vetenskapsradion.Även Maria Karlsson, SLU, har undersökt förekomsten av babesia hos fästingar. Under förra sommaren samlade hon in 520 fästingar från olika platser i södra Sverige — av dem var 22 bärare av babesia.– Framför allt på Hallandsåsen var det vanligt förekommande, där hittade vi tre olika arter av babesia, säger hon till TT.Enligt henne ökar risken för att fästingarna ska bära på babesia om det finns mycket betesdjur och rådjur i området.Enligt Folkhälsomyndigheten finns inget vaccin mot smittan.