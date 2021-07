Osäkert kring årets lodjursjakt

Just nu pågår diskussioner mellan länsstyrelser och Naturvårdsverket, och Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet, förväntar sig ett beslut på måndag om jakten.

- För oss är det självklart att vi får skjuta lika många djur som förra året.



Han menar att de låga siffror på stammen som nämns just nu beror på att de inventeringar som gjorts är för dåliga, inte på att det finns lite lodjur.

Nästa år planerar Jägareförbundet att skicka ut tusentals medlemmar för att inventera tillsammans med länsstyrelserna.



- Inventeringarna visar att lodjursstammen har minskat i norra och mellersta förvaltningsområdet. I södra området ökar dock lodjuren både i antal och i geografisk spridning, säger Magnus Kristoffersson, handläggare på Naturvårdsverket.



Länsstyrelserna föreslår nivåer på stammen till Naturvårdsverket, som sedan fastställer nivåerna. Om lodjursstammen i länet uppnår den fastslagna miniminivån får länsstyrelsen själv fatta beslut om jakten. Om inte tillräckligt många lodjur finns sätter Naturvårdsverket ett tak för både licensjakten och skyddsjakten.



Henric Andrén, Grimsö forskningsstation, SLU, tycker att inventeringsmetoderna är tillräckligt bra. Han berättar att länsstyrelserna genomför inventeringarna och att SLU sedan sammanställer data och gör beräkningar.

- Under förra året var det svåra förhållanden med mycket snö, och många ytor blev inte inventerade, men det har vi försökt att kompensera för på olika sätt vid beräkningarna.



I ett historiskt perspektiv har Sverige väldigt många lodjur nu med 1200 - 1600 lodjur, vilket motsvarar 250 familjegrupper, berättar Henric Andrén. Men i ett kortare perspektiv så har stammen minskat de senaste 5 åren.



- Det finns inget stort utrymme för jakt om man inte vill att stammen ska minska, menar han. Bara 20-30 procent av ungarna uppnår reproducerande ålder.

- Riksdagen har bestämt att vi ska ha minst 300 familjegrupper i landet, men tillfälligt kan vi gå ner till 250. Det gör vi nu i och med att vi minskar på lodjuren i renskötselområdet. Där är det ett uttalat mål att minska på stammen, eftersom lodjuren är ett stort problem där.Eva Johansson