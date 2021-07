Orustvillor fångar sol

Kommunen har satsat stort på solfångare i Ellös på Orust. Och det kan bli fler. Om projektet visar sig lönsamt och fler Ellösbor vill koppla upp sig byggs fler paneler, rapporterar Sveriges Radio Göteborg.



- Vi satsar på hållbar utveckling och försöker få ner koldioxidutsläppen i kommunen och detta är ett steg i den satsningen, säger Anders Andersson, driftansvarig på Orust kommun till SR.



Solfångarna sprider ut sig på en yta stor som en fotbollsplan. Varje sommar ska de generera 300 megawatt till dem som är inkopplade. Den mängd som krävs för att värma upp vatten och hushåll för ungefär 100 villor under sommarhalvåret.



Det tar lång tid innan det lönar sig. Kommunen räknar med att de tjänar in kostnaderna på 13-14 år. Mycket tack vare att Orust har lika många soltimmar som Spanien under sommaren. Solfångarnas livstid är 30 år. ATL.nu