Oro för nästa års skörd

- Oron är stor, snön kom så snabbt att vi inte fick någon tjäle. Den måste försvinna om inte nästa års skörd ska ruttna och mögla bort, säger Johan Wirblad, LRF:s ordförande i region Kalmarbygden till Kalmar Läns Tidning.



När ATL pratade med Johan Wirblad i slutet av november stod uppskattningsvis mellan 10 och 15 hektar av hans areal under vatten. Nu ligger det stora mängder snö i stället.



På åkrarna under snön är det inte kallt nog för att frysa jorden och risken att grödorna möglar, ruttnar och far illa är stor. Höstens kraftiga regnväder strax innan vintervädret har förvärrat situationen och snömögel är en av orosmomenten.

- Det finns en stor oro, efter nyår måste snön smälta om vi ska kunna få hyfsade skördar nästa år. Snön får inte ligga ända fram till mars, säger Johan Wirblad till tidningen.



Han ser läget som mycket värre än i fjol och resonerar att det kan bli fråga om att tänka om och använda en annan mer tålig gröda, som är mindre känslig för bistra vintrar.

- Men är vädret som den här vintern så spelar det faktiskt ingen roll, då är det helt hopplöst i vilket fall som helst.

ATL.nu