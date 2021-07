Kan ha kommit in vattenvägen

– Det är svårt att stängsla in vid vattnet då vattennivåerna ändrar sig hela tiden. Min teori är att vargarna har simmat in och på så sätt kunnat angripa fåren då det inte finns några tecken på att de tagit sig över eller under stängslet. Inte heller finns det något som tyder på att elstängslet skulle ha varit avstängt under de två nätterna, säger Daniel Hellqvist.