Oro driver upp vete och raps

Kvarnvetepriset på börsen i Paris har under de senaste tre veckorna rört sig uppåt från runt 1 700 kronor per ton till cirka 1 900 kronor per ton på de närmaste terminerna.

Exportskatt planeras

Stigande brödpriser

Det svenska vetepriset har också gått upp och betalas runt 1 700 kronor per ton för kvarnvete.Fodervetepriset ligger på 1 580 kronor per ton, enligt BM Agri.En orsak till uppgången är uppgifter om att Ryssland planerar att införa en exportskatt på spannmål från och med den 1 februari.Bakgrunden är att brödpriserna i landet rusat i höjden på grund av den kraftigt försvagade valutan.Rapspriset har också gått upp de senaste veckorna och det aktuella marknadspriset ligger över 3100 kronor per kilo i Sverige.Bland annat har stora översvämningar i det viktiga palmoljeproducerande landet Malaysia har lyft palmoljepriset och dragit med sig rapsfröpriset upp.