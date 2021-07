Optimismen ökar bland svenska lantbrukare

– Vi ser att växtodlarna fortfarande har utmaningar med sin lönsamhet trots en god skörd, då priserna på spannmål sjunkit och inte kan läka effekterna av ett tufft 2018, säger Per Skargren, segmentschef Skog och Lantbruk vid LRF Konsult.

Enligt barometern har jordbrukets totala skuldsättning ökat med 8 miljarder under 2018. Det är den lägsta ökningstakten under perioden 2009–2018. Trenden med minskad kredittillväxt har varit tydlig under de senaste fyra åren.