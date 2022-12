Omringade bönder räddade

De kunde under måndagseftermiddagen undsättas med en av försvarets Blackhawkhelikoptrar.

Larmet om de instängda kom strax före klockan 13 i dag. Nio personer, däribland en lantbrukare med traktor, uppgavs har blivit omringade någonstans mellan Myckelmossen och Högmossen.Räddningstjänsten stod i kontinuerlig kontakt med de nödsatta och vid 15-tiden var dramat över.Hittills har inga personskador drabbat de brandmän, soldater och frivilliga som jobbar med att få branden under kontroll.Myndigheterna uppmanar privatpersoner att inte ge sig in i brandområdet för att hjälpa till.Detta på grund av riskerna med rök och fallande träd."Det är mycket viktigt att privatpersoner och obehöriga människor håller sig borta från området. Nyfikna stör räddningsarbetet och utsätter sig själva för fara", skriver Sala kommun på sin hemsida.Brandområdet vid Öjesjön och Fläcksjön bekämpas av 60 personer från räddningstjänsten, 20 från Försvarsmakten plus cirka 100 frivilliga, enligt kommunen.Sex privata helikoptrar har använts för vattenbombning.Under måndagens morgon föreföll branden vara något så när under kontroll.Men vinden har tilltagit under dagen och risken ökar därmed att branden sprider sig ytterligare. De begränsningslinjer som har satts upp håller inte.Vid lunchtid låg områden kring Västerfärnebo i riskzonen, enligt lokala medier.Under dagen anländer två specialflygplan från Italien som kan släppa stora mängder vatten över branden.Enligt uppgift från Surahammars kommun är det branddrabbade området ungefär en gånger en mil stort. Branden är därmed den största i området på över 40 år - och den största i Sverige i modern tid.Släckningsarbetet beräknas ta hela augusti i anspråk.En försvårande omständighet för räddningspersonalen och de frivilliga är den svårtillgängliga terrängen.Att värdera skadorna är än så länge svårt, skriver Vestmanland Läns tidning.Bergvik Skog äger 5 000–10 000 hektar skog i Ramnäsområdet. Hittills har mellan 100 och 200 hektar, såväl hyggen som gammal skog, drabbats av branden.Men det är inte bara värdet av skogen som leder till förluster. Kostnaderna för bevakning av branden och i ett senare skede även eftersläckningsarbetet måste räknas in.– En stor brand kräver mycket personal för efterbevakning, säger Lars-Erik Wigert, skogschef på Bergvik Skog, till tidningen.Stora Enso, som sköter skogen åt Bergvik, har sedan flera dygn ett tiotal personer på plats. De jobbar i sextimmarsskift med att stoppa branden.Stora Enso bistår även med redskap, skogsmaskiner, slangar och pumpar. Bolagets personal hjälper till med allt från att ta fram kartmaterial till att dra slang och släcka, skriver VLT.Skogen är försäkrad men självrisken är hög vid den här typen av händelser.