Olönsamt med biodiesel

Prisnedgången i spannmålsmarknaden sker mot bakgrund av högre produktion och inte lika hög konsumtion. Råvarumarknaden i stor präglas av samma skeende. Bloombergs råvaruindex har nu sjunkit sju månader i rad, med en liten rekyl i oljepriset den senaste veckan.

Mjölkmarknaden är nästan ensam att gå mot strömmen. Priset på mjölk gick från den senaste tidens försiktiga återhämtning, till ren hausse i veckan. Basis Eurex terminer för SMP och smör, ligger råvaruvärdet för mjölk på 3.43 kr/Kg. Det är 16 % högre än för två veckor sedan.Terminsmarknaden brukar ha rätt beträffande de förändringar i spotpriset som sedan kommer och Eurex brukar ha rätt beträffande vad som ännu senare händer i mejeriernas avräkningspriser.Vädret präglas av El Niñ-förhållanden, vilket märks tydligast med fortsatt stor nederbörd längs kusten i Peru och Chile och i Svartahavsregionen.Temperaturen i Europa väntas bli kallare än normalt, framförallt i Centraleuropa och den närmaste veckan längs Skanderna, men inte i södra Sverige.Nederbörden i Europa väntas generellt sett bli högre än normalt, framförallt längs ostkusten i Sverige, i Spanien, Italien, i Grekland och längs den nordvästra kusten av Svarta Havet.Där har det regnat upp till sex gånger mer än normalt en längre tid nu. Förmodligen endast på grund av att den delen av världen sällan bevakas i det svenska nyhetsflödet, har vi ännu inte hört något om de översvämningar som förmodligen finns där nu.Nordöstra USA är kallare än normalt, vilket väntas bestå i ytterligare minst en vecka. Nederbörden som i förra veckans tvåveckorsprognos väntades vara mindre än tidigare, ser återigen rikligare än normalt ut i den senaste körningen med GFS-modellen.I Brasilien är prognosen fortfarande, liksom i förra veckans prognos, åt det torra hållet i Mato Grosso (sojabönor), medan Minas Gerais (kaffe) i synnerhet väntas få mer nederbörd än normalt. São Paulo (socker) som enligt förra veckans prognos också skulle få mer nederbörd än normalt, förutspås nu endast få normal nederbörd.Stillahavskusten i Peru och Chile väntas, liksom förra veckan, få upp till sex gånger normal nederbörd, vilket är vanligt vid El Niñ-förhållanden.Australien väntas bli fullständigt fritt från nederbörd de kommande två veckorna, typiskt för El Niñ. Även Indien är i stort sett torrt också, liksom Kinas kustområden. Nya Zeeland är torrt också, av samma anledning, vilket har en påverkan på mjölkmarknaden.Chicagovetet sjönk med 5 % för gammal skörd och 4 % för ny skörd. Kvarnvetekontraktet i Paris sjönk med 6-7% för gammal skörd och 3 % för ny skörd.En liten delförklaring till den svagare utvecklingen i Paris var att euron steg med 0.8 % under veckan mot dollarn. Kronan tappade 0.1 % mot euron över veckan, men det hade blivit mer än inte kronan stärktes med 1 % i fredags.Contangot mellan frontmånaden och nästa (mars till maj alltså) ökade samtidigt från 1 % till 6 % i Paris.I Chicago ökade den från 3 % till 5 %. Det tyder alltså på en allmän uppjustering av hur mycket spannmål av gammal skörd som finns lager, eller beträffande efterfrågan på gammal skörd.EU:s exportlicenser för vete ligger nu på 16.7 mt för säsongen (17.3 mt förra året), upp från 16.05 förra veckan. Pausen i exporten vid nyår verkar alltså ha tagit ny fart och med prisfallet.Prisfallet i Chicago var faktiskt det största sedan januari 1975, alltså på 40 år. Spannmålsmarknaden är generellt svag. Juntan i Thailand har annonserat att de ska sälja av landets lager av ris, i en marknad som redan handlat ner priset mot historiska bottennivåer. Ett pund kostar nu 10 cent.Regn i Argentina och nu även i Brasilien höjer estimaten för majsproduktionen. IGC höjde sitt estimat av globala lager av spannmål, exklusive ris, med 7 %, till 432 mt. Det här den högsta nivån sedan 1980.Det sades på rysk TV häromdagen att upp emot 3.5 miljoner hektar kan sås om med vårgrödor. Samtidigt som det visar hur stort bortfallet av höstvete är, så påminner det också om att det blir ersatt av vårvete och med tanke på likviditetssituationen i Ryssland, förmodligen även en del solrosor.Priset på majs, som förrförra veckan steg med 2 % i Chicago, lämnade tillbaka 4 % i veckan som gick. Som jag kommenterade förra veckan, såg uppgången på 2 % ut som en rekyl i en i övrigt fallande trend, och den fallande trenden bekräftades nu.Sojabönorna tappade 1 % över veckan. Det har kommit lite mer nederbörd över vissa delar av Brasilien, som nämnt ovan, men Mato Grosso väntas fortfarande bli lite torrare än normalt.Terminerna på sojamjöl var oförändrade över veckan. I kronor backade priset per kilo räknat något, från 3.05 kr till 3.01, eftersom dollarn försvagades mot kronan.Sojaoljan fortsätter att vara den stora förloraren. I förra veckans marknadskommentar noterade vi att sojaoljan tappat 4 %. I veckan som gick tappade den ytterligare 5 %.Majkontraktet på rapsfrö i Paris sjönk med 2 % och det gjorde i stort sett resten av kontrakten med leverans fram till augusti 2017 också. Terminskurvan är fortfarande relativt flat. Rapsmjölsterminerna tappade i stort sett lika mycket, medan terminerna på rapsolja till slut börjat reagera på prisnedgången i sojaoljan i Chicago och i palmoljan i Kuala Lumpur. Priset på palmolja föll med 16 % förra året. I januari föll priset med 5.3 %.Terminerna på rapsolja föll med 3-4 % i Paris i veckan. På börsen kostar nu ett kilo rapsolja 6.02 kr för leverans i september. Ett kilo rapsmjöl kostar 1.96 kr för leverans i september. Sojaoljan kostar samtidigt 5.58 kr per kilo för leverans i september.Gasolja (diesel) kostar efter det kraftiga prisfallet på råolja 3.96 kr/Kg. Det betyder att i stora delar av världen är det totalt olönsamt att tillverka biodiesel av vegetabilisk olja.I september förra året var diesel 20 % dyrare än sojaolja. Nu är diesel 28 % billigare än sojaolja. Prisnedgången på råolja är inte temporär.Orsaken till prisnedgången är att olja och gas i oljeskiffer kan utvinnas billigt. Oljeskiffer finns inte bara i de traditionella oljeländerna, utan är väldigt jämlikt spritt över jordens länder.Det gör att OPEC:s och oljeländernas oligopol är brutet. Eftersom tekniken är ny, förbättras den med ca 10 % per år. Kostnadstrenden är alltså ganska kraftigt sjunkande.Detta innebär att sannolikheten att biobränslen återigen ska bli billigare än petroleumbaserade är mycket låg, om inte priset på spannmål respektive vegetabilisk olja faller kraftigt i pris. Efterfrågan på vegetabilisk olja och spannmål från biobränsleproducenter runtom i världen kommer förmodligen att minska de kommande åren.April-terminen på potatis steg med 6 % till 5.10 euro per 100 Kg i veckan. Priset för leverans nästa år, sjönk dock med 1 % till 13.80 euro, motsvarande 2.52 kr per kilo. Det är lite lägre än förra veckans 2.55 kr/Kg.Prisfallet i Lean hogs tog slut i och med att PED-viruset har återkommit till nyhetsflödet. Majkontraktet återhämtade sig med 5 % i veckan.De senaste veckorna har vi noterat att såväl priserna på Global Dairy Trade, som priserna på terminsbörsen i Frankfurt, inte velat falla, utan istället med viss övertygelse sökt sig uppåt. I veckan övergick terminshandeln på Eurex i Frankfurt till ren hausse.Februari-terminen på SMP steg med 15 %, de längre kontrakten dock med mindre. Februariterminen på smör steg med 5 % och marsterminen med 6 %. Priset på SMP är upp med nästan 20 % jämfört med nivån för tre månader sedan och smörterminerna är upp med 13 %.Vad är det som ligger bakom detta? En del säger att det är torkan i Nya Zeeland, men en mindre spektakulär förklaring är nog att prisnedgången i sig, som förstärktes, men inte orsakades av, Rysslands importembargo har medfört dels högre konsumtion på grund av det lägre priset och dels lägre produktion.Att priset i konsumentled kanske är lägre (utom då möjligen i Sverige, där ledande politiker anser att ett produktionsöverskottsproblem löses bäst med att höja priset med drygt 10 % för konsumenter) har fått marknadens utbud och efterfrågan i jämvikt.Omräknat till kilo mjölkråvara i svenska kronor stängde terminerna på 3.43 kronor för februari och mars i fredags. Förra veckan låg priset på 3.11 Kr och för två veckor sedan på 2.96 Kr/Kg. Det är en uppgång på 16 % på två veckor.Även på andra sidan Atlanten fortsatte prisuppgången efter förra veckans +6 %, med ytterligare +7 %.