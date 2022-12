Olof Roth försvarar positionen på Eurocuplistan

Olof Roth och teamet kring Swedish Iron Toy i klass 950 kilo unlimited har placerat sig på femte plats i båda de Eurocuptävlingar som körts hittills i år: Brande i Danmark och Lidköping i Västergötland. Det är två tävlingar i Nederländerna kvar att köra, Made på midsommardagen och Putten den 11 juli. Teamet skulle helst se att den nuvarande femteplatsen blev en fjärde eller ännu hellre tredje plats i slutställningen.

– Traktorn har dragit lite till vänster, så jag har varit tvungen att styrbromsa till höger och har tappat längd i draget på det. Nu har vi gjort en justering av chassit, säger Olof Roth.Både traktorn och teamet är redo för en midsommarhelg utomlands. Olof Roth får sällskap av sin mor och far plus teammedlemmen Kristoffer Risberg på resan, som startar antingen torsdag kväll eller fredag morgon.– Man vill ju vara nere i tid så att det inte blir alltför sent att koka potatisen och ta fram sillen och jordgubbarna, säger Olof Roth.Teamet deltog i Eurocupserien även förra året med Swedish Iron Toy och då blev det en sjundeplats. Konkurrensen är knivskarp i klassen och i år är samtliga fyra ekipage framför Swedish Iron Toy i listan från Nederländerna. De två övriga svenska ekipagen i klass 950 kilo unlimited, Cougar och Burning Baby, ligger på sjunde respektive nionde plats.Swedish Iron Toy är utrustad med en motor på 526 kubiktum från Brad Anderson Enterprises, BAE, i USA. Även topparna kommer från BAE. Turbon är en Precision Pro Mod 88. Olof Roth tycker att traktorn brukar fungera på de flesta typer av banor.– Hoppas att vi kan köra ett rakt och bra drag på lördag, säger Olof Roth.