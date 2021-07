Priskollaps: ”Helt galet”

Samtidigt har den kanadensiska råoljan rasat ännu mer – och flera typer prissattes under måndagen till minus. Oljebolagen fick alltså betala för att bli av med oljan, och analytiker oroar sig för att samma sak ska hända i USA, rapporterar Financial Times.

Ekonomisk kris

Nordsjöoljan klarar sig

Nordsjöoljan Brent har samtidigt ”bara” sjunkit omkring åtta procent, till drygt 26 dollar per fat. En anledning är att det finns mer lagringskapacitet i Europa, en annan är att det handlas med olika kontrakt. Det är kontrakten för WTI-olja som gäller för leverans i maj som rasat så mycket i pris.

Otillräckliga åtgärder

Fallet kommer trots att oljeproduktionen under maj och juni kommer att minska med 9,7 miljoner fat om dagen, vilket motsvarar ungefär 10 procent av den globala tillgången på olja, enligt oljeavtalet mellan Opec och ytterligare tio oljeländer (Opec+). Men det räcker inte för att stävja de stegrande lagren av olja.

Ingen stor effekt vid pumpen än

Men vid bensinstationerna har effekterna av WTI-oljans krasch ännu inte slagit in i full kraft. Under tisdagen sänktes dock priserna på bensin och diesel, men endast med 10 respektive 15 öre per liter.